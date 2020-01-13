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Опубликовано 13 января 2020, 23:40

Путин провёл телефонные переговоры с Меркель по вопросу ливийского урегулирования

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Глава РФ проинформировал немецкого канцлера о встрече лидеров сторон ливийского конфликта в Москве.

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Во время беседы обсуждалась подготовка к международной конференции в Берлине по вопросу ливийского урегулирования. Также Путин проинформировал Меркель о московской встрече лидеров сторон конфликта в Ливии — главы Правительства национального согласия Фаиза Сараджа и командующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.

Напомним, ранее сообщалось, что Хафтар попросил в Москве время на изучение соглашения о перемирии.

8 января в Стамбуле состоялась встреча президентов России и Турции, Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, в ходе которой они призвали все стороны конфликта к прекращению огня. Ливийская армия под руководством Халифы Хафтара согласилась на такой шаг, но пообещала "жестокий ответ" в случае нарушения соглашения. 13 января ливийские стороны прибыли в Москву для участия в переговорах.

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Никита Никонов
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