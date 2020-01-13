Путин провёл телефонные переговоры с Меркель по вопросу ливийского урегулирования
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Глава РФ проинформировал немецкого канцлера о встрече лидеров сторон ливийского конфликта в Москве.
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Во время беседы обсуждалась подготовка к международной конференции в Берлине по вопросу ливийского урегулирования. Также Путин проинформировал Меркель о московской встрече лидеров сторон конфликта в Ливии — главы Правительства национального согласия Фаиза Сараджа и командующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
Напомним, ранее сообщалось, что Хафтар попросил в Москве время на изучение соглашения о перемирии.
8 января в Стамбуле состоялась встреча президентов России и Турции, Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, в ходе которой они призвали все стороны конфликта к прекращению огня. Ливийская армия под руководством Халифы Хафтара согласилась на такой шаг, но пообещала "жестокий ответ" в случае нарушения соглашения. 13 января ливийские стороны прибыли в Москву для участия в переговорах.