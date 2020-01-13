Путин провёл телефонные переговоры с Меркель по вопросу ливийского урегулирования

Глава РФ проинформировал немецкого канцлера о встрече лидеров сторон ливийского конфликта в Москве.

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Во время беседы обсуждалась подготовка к международной конференции в Берлине по вопросу ливийского урегулирования. Также Путин проинформировал Меркель о московской встрече лидеров сторон конфликта в Ливии — главы Правительства национального согласия Фаиза Сараджа и командующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.

Напомним, ранее сообщалось, что Хафтар попросил в Москве время на изучение соглашения о перемирии.