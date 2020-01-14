СМИ: Маршал Хафтар покинул Москву, не подписав соглашения с правительством Национального согласия

На этом фоне возобновились боестолкновения в южной части ливийской столицы.

Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашения с правительством Национального согласия Фаиза Сараджа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ливийский источник.

Также, по сообщениям телеканала Al Arabiya, бои в Триполи возобновились. Очевидцы сообщают, что звуки артиллерийских орудий слышны в южных пригородах столицы Ливии, в районах Салах-эд-Дин и Айн-Зара.

Проект соглашения о перемирии был подписан 13 января Сараджем и председателем Высшего государственного совета Халедом аль-Мишри, однако Хафтар попросил в российской столице время на изучение документа. В нём говорится, что стороны конфликта договорились определить возможности для устойчивого прекращения огня, также работать над стабилизацией ситуации в стране.