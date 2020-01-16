Эрдоган: Турция отправляет военных в Ливию для поддержки правительства
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Слова турецкого лидера прозвучали во время выступления в президентском дворце.
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна направляет военных в Ливию с целью поддержать Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа. Об этом сообщает телеканал TRT.
— Турция направляет в Ливию военных, чтобы поддержать стабильность легитимного ливийского правительства, — заявил он.
Ранее сообщалось, что в Берлине 19 января пройдёт международная конференция по Ливии на высшем уровне. Правительство ФРГ пригласило российскую сторону принять в ней участие.
Напомним, 13 января стороны ливийского конфликта прибыли в Москву для участия в переговорах. После интенсивных консультаций подписи под соглашением поставили Фаиз Сарадж и председатель Высшего государственного совета Халед аль-Масри. А вот маршал Хафтар попросил на раздумья время до 14 января. Уже утром стало известно, что он со сторонниками покинул Москву без подписания документа. 12 января в Ливии в рамках предложенной президентами РФ и Турции инициативы вступил в силу режим прекращения огня между находящимся в Триполи международно признанным Правительством национального согласия во главе с Сараджем и силами Ливийской национальной армии, которой командует Хафтар.