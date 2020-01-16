Эрдоган: Турция отправляет военных в Ливию для поддержки правительства

Напомним, 13 января стороны ливийского конфликта прибыли в Москву для участия в переговорах. После интенсивных консультаций подписи под соглашением поставили Фаиз Сарадж и председатель Высшего государственного совета Халед аль-Масри. А вот маршал Хафтар попросил на раздумья время до 14 января. Уже утром стало известно, что он со сторонниками покинул Москву без подписания документа. 12 января в Ливии в рамках предложенной президентами РФ и Турции инициативы вступил в силу режим прекращения огня между находящимся в Триполи международно признанным Правительством национального согласия во главе с Сараджем и силами Ливийской национальной армии, которой командует Хафтар.