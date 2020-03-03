"Ажиотаж убивает". Отец Началовой посетовал, что из его дочери после смерти сделали кумира

Отец Юлии Началовой Виктор посетовал, что из его дочери делают святую и практически кумира, хотя, пока она была жива, добиться эфиров на радио и телевидении было непросто, сообщают "Невские новости".

Этими мыслями мужчина поделился в книге воспоминаний "Письма отца к дочери", которая была опубликована в начале февраля. В ней он рассказывает о жизни Юли, её болезни и смерти.

Виктор задаётся вопросом, почему при жизни всё было не так радужно, а после кончины Юлии сплетники и завистники сделали из неё культовую фигуру. Издание отмечает, что спустя год на могилу продолжают ходить люди, несут цветы. По словам отца девушки, ажиотаж, который начался в СМИ после её смерти, "убивает" его и всех близких.

Мужчина отметил, что сейчас о Началовой говорят не только правду и не только хорошее, несмотря на возросшую популярность, и заверил, что родные сделают всё для того, чтобы "очистить от грязи" её образ.

Юлия Началова ушла из жизни 16 марта в возрасте 38 лет. Её похоронили в любимом платье на Троекуровском кладбище в Москве, поклонники проводили певицу под крики "Браво!". Родители и тётя артистки выпустили откровенный дневник воспоминаний о певице. В книге "Юлия Началова. Письма отца к дочери" рассказывается о пути артистки — от рождения до последних минут. Ранее сообщалось, что сериал об ушедшей звезде выйдет в годовщину её смерти.