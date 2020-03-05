Минобороны Турции сообщило о двух убитых военнослужащих

Два турецких солдата погибли и ещё три получили ранения в результате атаки сирийских военных, сообщает Министерство обороны Турции.

Это произошло на фоне достигнутых сегодня договорённостей между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом по результатам переговоров в Москве. Напомним, договорённость подразумевает собой в том числе прекращение огня в сирийской провинции Идлиб с 00:00 6 марта. Также было постановлено организовать коридор безопасности к югу от трассы М4, которая ведёт от Латакии к Алеппо. Совместное патрулирование коридора начнётся с 15 марта.

Напомним, ситуация в сирийской провинции Идлиб резко обострилась после того, как 33 военнослужащих турецкой армии были убиты и ещё 32 пострадали в результате обстрела сирийской армией в данном регионе. Кроме того, на днях стало известно о гибели ещё двоих турецких военных. При этом Турция сообщает о 184 "обезвреженных" сирийских солдатах, а также ряде уничтоженной военной техники.