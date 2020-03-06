Госдума планирует отменить летний форум "Развитие парламентаризма"

Из-за ситуации с коронавирусом Государственная дума намерена отменить в этом году проведение международного форума "Развитие парламентаризма", который был намечен на конец июня, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

— Мы уже провели консультации со всеми фракциями, все поддерживают это решение и ответственно относятся к тому, что не нужно создавать проблемы, которые могут возникнуть, — рассказал он, отметив, что окончательное решение будет принято на Совете Думы 10 марта.