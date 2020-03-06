НовостиРасследованияWowДичьСтатьиСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Госдума планирует отменить летний форум "Развитие парламентаризма"

Окончательное решение примут 10 марта, однако предварительно все его поддерживают.

378

Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

Из-за ситуации с коронавирусом Государственная дума намерена отменить в этом году проведение международного форума "Развитие парламентаризма", который был намечен на конец июня, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Мы уже провели консультации со всеми фракциями, все поддерживают это решение и ответственно относятся к тому, что не нужно создавать проблемы, которые могут возникнуть, — рассказал он, отметив, что окончательное решение будет принято на Совете Думы 10 марта.

Володин подчеркнул, что на первом месте стоят вопросы безопасности здоровья россиян.

Ранее стало известно об отмене ПМЭФ-2020 и переносе Красноярского экономического форума из-за распространения CoVid-2019.

Выбор редакции

Новости СМИ2
Loading...
закрыть