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Минтруд отверг идею оплачивать больничные по коронавирусу по увеличенной ставке

Зато больничные россиянам, помещённым под карантин, будут оплачиваться вне зависимости от того, заболел человек или нет.

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Фото © Агентство "Москва" / Игорь Иванко

Министерство труда не поддержало предложение депутата Госдумы Андрея Ветлужских оплачивать больничные по коронавирусу по повышенной ставке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 6 марта.

Там пояснили, что работодатели будут проводить выплаты в обычном режиме и причин менять эту систему чиновники не видят, поскольку отстранения от работы из-за коронавирусного карантина — это пока единичные случаи в нашей стране.

На сегодняшний день нет оснований для того, чтобы менять базовые основы системы социального страхования, — резюмировали в Минтруде.

В ведомстве добавили, что оплачиваемые больничные положены всем россиянам, помещённым под карантин, вне зависимости от того, заболел человек или нет.

Напомним, что за минувшие сутки в мире коронавирусом заболело почти в 17 раз больше человек, чем в Китае. К настоящему моменту инфекция распространилась почти в 80 странах мира, наиболее сложная ситуация сложилась в Южной Корее, Италии, Иране и Японии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин постановил сделать штаб по контролю за коронавирусной инфекцией в Москве круглосуточным, хотя в городе на данный момент зафиксирован лишь один случай заражения CoViD-2019.

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