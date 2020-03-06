Минтруд отверг идею оплачивать больничные по коронавирусу по увеличенной ставке

Министерство труда не поддержало предложение депутата Госдумы Андрея Ветлужских оплачивать больничные по коронавирусу по повышенной ставке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 6 марта.

Там пояснили, что работодатели будут проводить выплаты в обычном режиме и причин менять эту систему чиновники не видят, поскольку отстранения от работы из-за коронавирусного карантина — это пока единичные случаи в нашей стране.

— На сегодняшний день нет оснований для того, чтобы менять базовые основы системы социального страхования, — резюмировали в Минтруде.

В ведомстве добавили, что оплачиваемые больничные положены всем россиянам, помещённым под карантин, вне зависимости от того, заболел человек или нет.

Напомним, что за минувшие сутки в мире коронавирусом заболело почти в 17 раз больше человек, чем в Китае. К настоящему моменту инфекция распространилась почти в 80 странах мира, наиболее сложная ситуация сложилась в Южной Корее, Италии, Иране и Японии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин постановил сделать штаб по контролю за коронавирусной инфекцией в Москве круглосуточным, хотя в городе на данный момент зафиксирован лишь один случай заражения CoViD-2019.