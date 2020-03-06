"Алые паруса" решили пока не отменять вслед за ПМЭФ из-за вспышки коронавируса

Исполнительный директор АО "Телерадиокомпания "Петербург" Андрей Олейник заявил, что пока не ведётся речи об отмене праздника выпускников "Алые паруса" из-за вспышки коронавируса. Такой вопрос ему задали после того, как стало известно об отмене Петербургского экономического форума.

— Пока не обсуждали формат — будем или не будем его менять в этом году, — приводит слова Олейника газета "Петербургский дневник".

При этом собеседник издания подчеркнул, что "Алые паруса" проходят в Петербурге позднее, чем ПМЭФ.

Слова Олейника подтвердили изданию в Комитете по образованию Санкт-Петербурга, отметив, что сейчас идёт приём заявок на участие в "Алых парусах" от школьников из других городов.

Напомним, что грандиозный праздник выпускников "Алые паруса" традиционно проходит в Санкт-Петербурге в июне. Ежегодно сотни тысяч человек приезжают в Северную столицу, чтобы посетить это мероприятие.

В 2019 году "Алые паруса" прошли в ночь с 23 по 24 июня и собрали рекордное количество зрителей по всему миру: в режиме онлайн праздник увидело более десяти миллионов человек. В преддверии праздничного мероприятия в прошлом году Лайф подготовил интерактивную карту Санкт-Петербурга с отметками зон отдыха, концертной площадки, фуд-кортами, маршрутами проезда, а также лучших мест для наблюдения за проходом знаменитого брига с алыми парусами и пиротехнического шоу.

Накануне стало известно об отмене Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2020 году из-за мировой вспышки коронавируса. Эпидемия внесла значительные коррективы и в расписание мероприятий из мира спорта. Так, Гран-при Китая "Формулы-1" был перенесён на неопределённый срок, были отменены чемпионат мира по горнолыжному спорту, матч Кубка Дэвиса Китай — Румыния, вечер бокса с участием чемпиона мира по версии WBC и WBO Хосе Карлоса Рамиреса, Европейский тур по гольфу и многое другое. А ранее Лайф писал, что летние Олимпийские игры и Евро-2020 также оказались под угрозой.