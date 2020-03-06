Эрдоган оценил достигнутые с Путиным договорённости

Президент Турции Реджеп Эрдоган оценил ранее достигнутые с российским коллегой Владимиром Путиным договорённости относительно ситуации в сирийском Идлибе. О том, что соглашение принесёт значительные выгоды в некоторых областях, турецкий лидер рассказал в беседе с журналистами.

— Оно (российско-турецкое соглашение по Идлибу. — Прим. Лайфа) защищает границы нашей страны от атак сирийского режима и терактов, готовит почву для стабилизации и нормализации в регионе Идлиб, защищает наших военных, находящихся там, а также мирное население, — сказал он.

Также Эрдоган отметил наличие обширных и многоплановых отношений Турции с Российской Федерацией в сферах экономики, торговли, промышленности, туризма и энергетики. Он подчеркнул, что события в Идлибе не должны отрицательно сказываться на двустороннем партнёрстве Москвы и Анкары.

Однако президент добавил, что Турция будет следить за развитием ситуации в Сирии и в случае чего готова пресечь атаки сторонников сирийского президента Башара Асада и нарушить режим прекращения огня.

Вчера президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию в сирийском Идлибе. Переговоры длились три часа и проходили в формате тет-а-тет, после чего к встрече присоединились делегации с обеих сторон. В общей сложности лидеры общались около шести часов.

В итоге главы двух государств договорились о прекращении огня в провинции Идлиб, создании безопасного коридора на трассе М4 в Сирии, а также о начале совместного российско-турецкого патрулирования автодороги.