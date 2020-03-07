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Первый случай коронавируса зарегистрирован в Парагвае

Заболевший прибыл из Европы.

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Фото © ТАСС / Ni Ruijie/Xinhua via ZUMA Wire

В Парагвае зафиксирован первый случай получения коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Хулио Маццолени.

Центральная лаборатория подтвердила первый случай CoViD-2019 в Парагвае, — написал министр на своей странице в "Твиттере".

По данным местных СМИ, заболевший прибыл в южноамериканскую страну из Европы.

Ранее стало известно о первом случае коронавируса на Мальдивских островах.

Тем временем в ВОЗ заявили, что число заражённых коронавирусом по всему миру превысило 101 тысячу человек, а скончалось от заболевания почти три с половиной тысячи пациентов. Там также призвали не надеяться, что вирус исчезнет к лету. Медики утверждают, что коронавирус стал проявляться в организме менее очевидно, что может говорить о мутации вируса.

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