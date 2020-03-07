Первый случай коронавируса зарегистрирован в Парагвае

В Парагвае зафиксирован первый случай получения коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Хулио Маццолени.
Informo que hoy, pasado el mediodía, el Laboratorio Central confirmó primer caso de #COVID19 en Paraguay. Más información se dará en breve en rueda de prensa. Insto a la ciudadanía a mantener la calma, los protocolos ya ensayados y aprobados por la @opsoms están siendo aplicados. pic.twitter.com/efoeP2LTFj— Julio Mazzoleni (@MazzoleniJulio) March 7, 2020
— Центральная лаборатория подтвердила первый случай CoViD-2019 в Парагвае, — написал министр на своей странице в "Твиттере".
По данным местных СМИ, заболевший прибыл в южноамериканскую страну из Европы.
Ранее стало известно о первом случае коронавируса на Мальдивских островах.
Тем временем в ВОЗ заявили, что число заражённых коронавирусом по всему миру превысило 101 тысячу человек, а скончалось от заболевания почти три с половиной тысячи пациентов. Там также призвали не надеяться, что вирус исчезнет к лету. Медики утверждают, что коронавирус стал проявляться в организме менее очевидно, что может говорить о мутации вируса.