Первый случай коронавируса зарегистрирован в Парагвае

Тем временем в ВОЗ заявили, что число заражённых коронавирусом по всему миру превысило 101 тысячу человек, а скончалось от заболевания почти три с половиной тысячи пациентов. Там также призвали не надеяться, что вирус исчезнет к лету. Медики утверждают, что коронавирус стал проявляться в организме менее очевидно, что может говорить о мутации вируса.