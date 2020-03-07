Стало известно о первых случаях заболевания коронавирусом на Мальдивах

Два первых случая заражения коронавирусом нового типа зафиксировали на Мальдивах. Об этом сообщает интернет-газета Sun. Заболевшими являются сотрудники курорта на острове Куреду.

Напомним, что ранее сегодня был выписан из больницы мужчина, который стал первым носителем коронавируса в Москве. Он выздоровел и отпущен домой. Позже стало известно, что у жительницы Подмосковья диагностировали коронавирус.

Тем временем в ВОЗ заявили, что число заражённых коронавирусом по всему миру превысило 101 тысячу человек. Там также призвали не надеяться, что вирус исчезнет к лету. Медики обнаружили у 2019-nCoV первые мутации: болезнь стала проявляться менее очевидно, чем в начале эпидемии.

Сейчас первая пятёрка самых опасных для посещения стран выглядит так: Китай, Южная Корея, Италия, Иран, Япония. Власти России прекратили либо сильно ограничили транспортное сообщение с этими государствами. Также принимаются превентивные меры внутри страны. Тех, кто завозит инфекцию из-за рубежа, отправляют на лечение, контактировавших с ними — на карантин. Сейчас в такой огромной стране, как наша, менее 20 подтверждённых случаев.