Жительница Молдавии заразилась коронавирусом

В Молдавии зарегистрировали первый для этой страны случай заражения CoViD-2019. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, речь идёт о 48-летней женщине, вернувшейся из Италии.

— Больную тут же госпитализировали, так как у женщины сахарный диабет, ожирение второй степени и повышенное давление. Врачи оценивают её состояние как тяжёлое, — рассказали в Минздраве.

По словам медиков, у пациентки были повышенная температура, кашель и острая дыхательная недостаточность. Всех пассажиров рейса авиакомпании Air Moldova Болонья — Кишинёв призвали самоизолироваться дома.

Восьмого марта правительственная комиссия по общественному здоровью проведёт экстренное заседание. Ранее в Молдавии был введён жёлтый код, подразумевающий усиленные профилактические меры.

Тем временем в ВОЗ заявили, что число заражённых коронавирусом по всему миру превысило 101 тысячу человек, а скончалось от заболевания почти три с половиной тысячи пациентов. Там также призвали не надеяться, что вирус исчезнет к лету. Медики утверждают, что коронавирус стал проявляться в организме менее очевидно, что может говорить о его мутации.