Два первых случая заражения коронавирусом зафиксированы в Болгарии

Тем временем на другом конце света, в Аргентине, зафиксирована первая смерть от коронавируса, сообщает телеканал Todo Noticias. 64-летний пациент ранее вернулся в Южную Америку из Франции. Отмечается, что он страдал сразу несколькими заболеваниями, среди которых диабет, гипертония, бронхит и болезни почек.

Накануне первый случай коронавируса был зарегистрирован в Парагвае. В ВОЗ заявили, что число заражённых коронавирусом по всему миру превысило 101 тысячу человек, а скончалось от заболевания почти три с половиной тысячи пациентов. Там также призвали не надеяться, что вирус исчезнет к лету. Медики утверждают, что коронавирус стал проявляться в организме менее очевидно, что может говорить о его мутации.