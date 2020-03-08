Первый случай вероятного заражения коронавирусом зафиксирован в Вашингтоне

В Вашингтоне обнаружен вероятный случай заражения коронавирусом. Как сообщила мэр столицы США Мюриел Баузер, анализы были исследованы в государственной лаборатории департамента судебно-медицинской экспертизы округа Колумбия.

— В скором времени по этому поводу пройдёт брифинг, — написала Баузер в "Твиттере".

Как сообщает Politico, речь идёт не о заразившемся человеке, который присутствовал на конференции республиканцев, где выступал президент США Дональд Трамп.

Всего на территории США зарегистрировано более 250 заболевших. Умерло не менее 15 человек, 14 из которых скончались в штате Вашингтон.

Ранее два первых случая заражения коронавирусом были зафиксированы в Болгарии. В Китае же число погибших достигло 3097.