"Прекрасная семья!" Соседи рассказали Лайфу о застрелившем друга подростке и его родителях

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Соседи тепло отзываются о семье четырнадцатилетнего Артёма, который, предположительно, застрелил лучшего друга из отцовского ружья. Опрошенные Лайфом жильцы дома, где накануне развернулась трагедия, знают мальчика и его родителей только с хорошей стороны.

— Прекрасная семья! Он работает судьёй, она бухгалтер... Я их не слышу, не вижу никогда, никаких ссор, никакого шума от них. Очень хорошая семья. Они все рано уходят и поздно приходят, — говорит Нина Семёновна.

Слова бабушки подтверждают и другие соседи. Они называют Артёма добрым и хорошим мальчиком. По их словам, никаких сборищ он дома не устраивал, жестокости за ним замечено не было.

Что касается самого трагического вечера, по словам Нины Семёновны, она услышала какой-то грохот на лестничной площадке и у неё погас свет. Вскоре на месте ЧП появились полицейские.

Напомним, накануне на лестничной клетке многоэтажки в Колпине нашли тело пятнадцатилетнего Влада с огнестрельным ранением. По подозрению в его убийстве задержан четырнадцатилетний сын судьи, проживающего в этом доме. По данным Лайфа, Артём решил похвастаться друзьям отцовскими ружьями и случайно застрелил лучшего друга. В шоке он попытался спрятать тело, а затем сбежал. Трагедия могла произойти из-за того, что отец забыл разрядить ружьё.

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