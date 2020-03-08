Сын колпинского судьи признался в убийстве своего друга

Сын колпинского судьи 14-летний Артём С. полностью признал свою вину и раскаялся в убийстве лучшего друга Влада Б. Об этом Лайфу сообщил адвокат подозреваемого Артём Баконин. Юрист уточнил, что Колпинский районный суд будет принимать решение об избрании меры пресечения подростку.

– Допросили. Сейчас будет избираться мера пресечения в суде. Допросили в качестве подозреваемого. Он раскаивается в том, что совершил непреднамеренное неумышленное действие, которое повлекло выстрелы. Впоследствии смерь своего лучшего друга. Это был его лучший друг, – отметил адвокат.

Как сообщил источник Лайфа в правоохранительных органах, следователи намерены переквалифицировать статью с "Убийства" на "Причинение смерти по неосторожности". В ходе допросов выяснилось, что никакого конфликта между подростками не было. Артём достал оружие из специального оружейного сейфа. Он знал, где хранились от него ключи. Отец подозреваемого допускает, что мог не разрядить оружие полностью, забыв про патрон в патроннике.

Напомним, накануне на лестничной клетке многоэтажки в Колпине нашли тело пятнадцатилетнего Влада с огнестрельным ранением. По подозрению в его убийстве задержан четырнадцатилетний сын судьи, проживающего в этом доме. По данным Лайфа, Артём решил похвастаться друзьям отцовскими ружьями и случайно застрелил лучшего друга. В шоке он попытался спрятать тело, а затем сбежал. Трагедия могла произойти из-за того, что отец забыл разрядить ружьё.