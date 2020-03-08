Папа римский из-за коронавируса нарушил вековые традиции

Папа римский Франциск впервые в истории обратился с воскресной проповедью к верующим не из Апостольского дворца, а в виде интернет-трансляции. Это было сделано, чтобы избежать распространения коронавируса, сообщает агентство Associated Press.

Проповедь записали в библиотеке Ватикана и транслировали на экран, установленный на площади перед небольшим числом собравшихся. В своей речи понтифик выразил солидарность с теми, кто получил коронавирус.

Решение об интернет-проповеди приняли по запросу властей Италии, поскольку на площади Святого Петра перед Апостольским дворцом на проповедь папы римского может собраться до 40 тысяч человек.

Общее количество заражённых в Италии достигло отметки 5,8 тысячи человек. При этом за сутки отмечено 1,2 тысячи новых инфицированных. Смертельных случаев зафиксировано 223 (36 новых за сутки). В стране находится крупнейший в Европе очаг заражения, а больше заболевших лишь в Китае, ставшем центром распространения вируса. Ранее Лайф сообщал, что в Италии все спортивные мероприятия будут проходить без болельщиков до 3 апреля.

Что касается России, то сегодня оперативный штаб сообщил, что в стране зарегистрировано три новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 17 человек, что незначительно по мировым меркам. За рубежом даже стали выдвигать версии, почему "россиян не берёт вирус". Порой теории весьма странны. Так, японский журналист объяснил, что коронавирус не смог пробраться в Россию, поскольку "русские пьют водку с малых лет".