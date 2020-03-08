Колпинский суд отправил под домашний арест подростка, признавшегося в убийстве друга

Колпинский районный суд отправил под домашний арест четырнадцатилетнего Артёма, признавшегося в убийстве лучшего друга. Срок ареста установлен до 7 мая. Отбывать его подросток будет не в квартире, где прозвучал роковой выстрел. Обвинение пока не предъявлено, сообщает Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Сын судьи утверждает, что не собирался стрелять во Влада Б. Артём выразил готовность сотрудничать со следствием, а его семья — помогать родным погибшего мальчика. По данным Лайфа, в СК намерены переквалифицировать статью с "Убийство" на "Причинение смерти по неосторожности".

Напомним, накануне на лестничной клетке многоэтажки в Колпине нашли тело четырнадцатилетнего Влада с огнестрельным ранением. По подозрению в его убийстве задержан несовершеннолетний сын судьи, проживающего в этом доме. По данным Лайфа, Артём решил похвастаться друзьям отцовскими ружьями и случайно застрелил лучшего друга. В шоке он пытался спрятать тело, а затем сбежал. Трагедия могла произойти из-за того, что отец забыл разрядить ружьё.