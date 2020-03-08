Президент Португалии ушёл на двухнедельный карантин из-за контакта с заражённым коронавирусом

Это должно стать примером для всех граждан, которых призывают отправиться в самоизоляцию при любых связях с инфицированными.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза уходит на двухнедельный карантин из-за контакта с человеком, заражённым коронавирусом. Заявление об этом опубликовано на официальном президентском сайте.

Данное решение было принято после того, как на встрече с участием де Соузы побывали ученики, чья школа была закрыта из-за вспышки заболевания.

Несмотря на то что никаких симптомов у президента не наблюдается, он отменил публичную повестку и заграничные поездки и останется дома под наблюдением специалистов. Отмечается, что 71-летний де Соуза должен стать примером для граждан Португалии, которым рекомендуется отправиться в самоизоляцию после любого возможного контакта с инфицированными.