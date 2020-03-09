Церемонию зажжения олимпийского огня в Греции решили провести без зрителей

Церемония зажжения олимпийского огня в Греции из-за коронавируса пройдёт без зрителей и журналистов. В мероприятии, которое состоится 12 марта, будет участвовать лишь 100 человек. Их аккредитовал Международный олимпийский комитет и оргкомитет ОИ-2020.

— Мы призываем мэров городов, через которые пройдёт олимпийский огонь, следовать указаниям Министерства здравоохранения и Национальной организации общественного здравоохранения, — призвала пресс-служба Национального олимпийского комитета Греции.

Напомним, коронавирус 2019-nCoV распространился уже на 101 страну, число заражённых превысило 105 тысяч, а за пределами Китая скончалось более 400 человек. За последние сутки в Китае от коронавируса умерло 22 человека.

Общее число инфицированных в России достигло 20 человек, что незначительно по мировым меркам. За рубежом даже стали выдвигать версии, почему "россиян не берёт вирус". Порой теории весьма странные. Так, японский журналист объяснил, что коронавирус не смог пробраться в Россию, поскольку "русские пьют водку с малых лет".