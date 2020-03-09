Власти Москвы рассказали о состоянии новых госпитализированных с коронавирусом

Все трое новых выявленных больных китайским коронавирусом в последние две недели посещали Италию. Все они являются гражданами РФ и сейчас находятся в изолированных боксах, сообщает оперативный штаб столицы, который следит за ситуацией с этим опасным заболеванием.

Отмечается, что двое из заражённых — семейная пара. С момента возвращения из отпуска они не ходили на работу и почти не контактировали с другими людьми. Они и третий пациент госпитализированы. Круг лиц, с которыми он контактировал, определён. У всех них возьмут пробы для анализа на наличие коронавируса.

Напомним, ранее стало известно, что число заражённых коронавирусом 2019-nCoV в России за сутки увеличилось до 20 человек. Тем не менее это гораздо ниже, чем во многих других странах, особенно учитывая огромные размеры России. За рубежом даже стали выдвигать версии, почему "россиян не берёт вирус". Так, по мнению японского журналиста, коронавирус никак не может разгуляться по России, поскольку "русские пьют водку с малых лет".

Сейчас коронавирус зафиксирован уже в 101 стране. В Китае полагают, что эпидемия пойдёт на спад только в середине лета.