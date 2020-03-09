Дональд Трамп нашёл виновных в падении цен на нефть

Падение нефтяного рынка стало следствием того, что Саудовская Аравия и Россия не смогли договориться о ценах на нефть в рамках сделки ОПЕК+, а также из-за многочисленных фейковых публикаций на данную тему. Такое мнение о причинах мирового экономического спада изложил президент США Дональд Трамп на своей странице в "Твиттере".

— Саудовская Аравия и Россия спорят о цене и объёмах добычи нефти. Это и фейковые новости — причина падения рынка! — написал Трамп, добавив, что это хорошо для потребителей, потому что цены на бензин также пойдут вниз.

Как сообщал Лайф, после отказа от заключения сделки ОПЕК+ стоимость нефти марки Brent резко упала на 43,4% — до 31,57 доллара за баррель. Главные нефтедобывающие страны не смогли договориться о новом сокращении добычи нефти на фоне снижения спроса из-за коронавируса. СМИ назвали обвал стоимости сырья попыткой ослабить Россию. Тем не менее негативно на падение цены на нефть отреагировали все мировые биржи. В США фондовые торги открылись резким падением, из-за чего их пришлось временно приостановить.