Прокуратура Нидерландов ещё не приняла решение по уголовному преследованию Цемаха

Прокурор Вард Фердинандуссе заявил, что Нидерланды ещё не приняли решение об уголовном преследовании бывшего командира ПВО ДНР Владимира Цемаха – единственного доступного "свидетеля", причастного к боевым действиям в интересующей следствие зоне.

Фердинандуссе добавил, что Совместная следственная группа (ССГ) после долгого расследования вновь пришла к первоначальному выводу – самолёт был сбит из зенитно-ракетной установки "Бук".

Кроме того ССГ рассмотрела альтернативные версии крушения самолёта – в результате взрыва на борту, атаки истребителя или украинских вооруженных сил. Всё доказательства по каждому сценарию выясняются.

В конце своей речи Фердинандуссе процитировал знаменитого писателя Александра Солженицына.

– Насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а ложь может держаться только насилием, – сказал прокурор и добавил, что установление правды в этом случае поможет избежать нового насилия в будущем.

Напомним, резонансный судебный процесс по делу о крушении Boeing 777-200 "Малайзийских авиалиний" начался 9 марта в Нидерландах. График заседаний составлен вплоть до марта следующего года. Займётся делом коллегия из трёх судей. Ещё один будет запасным. На скамье подсудимых — трое украинцев и один гражданин РФ. Сообщается, что более 80 родственников погибших пассажиров намерены требовать компенсацию. Обвиняемый россиянин Олег Пулатов полностью отрицает свою ответственность за гибель лайнера.

Самолёт компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа.