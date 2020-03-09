Индекс Dow Jones показал рекордное падение с 2008 года

Американский промышленный индекс Dow Jones совершил падение на 2013,76 пункта (7,79%) и остановился на отметке 23851,02 пункта. Это самое крупное его снижение с октября 2008 года, свидетельствуют данные фондовой биржи Нью-Йорка.
Также рекордное с конца 2008 года падение показали индексы S&P (включает 500 крупнейших мировых компаний) и Nasdaq. Больше всего упали акции нефтегазовых и финансовых корпораций.
Тем временем, стоимость нефти марки Brent в начале вторничных торгов снизилась всего на 0,27% – до 33,34 доллара за баррель. Марка WTI подешевела до 30,15 доллара за баррель.
Напомним, в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE рухнула на 33,4% — до 33,94 доллара за баррель. Стороны не смогли договориться о новом сокращении добычи нефти на фоне снижения спроса из-за коронавируса. В свою очередь падение нефти спровоцировало ослабление позиций рубля по отношению к доллару и евро. По данным агентства Bloomberg, снижение нефтяных цен стало крупнейшим с 1991 года. А аналитики банка Goldman Sachs пришли к выводу, что стоимость чёрного золота может упасть и до 20 долларов за баррель.