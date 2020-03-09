В Екатеринбурге отменили олимпийские квалификационные соревнования по дзюдо из-за коронавируса

Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо принял решение до 30 апреля отменить все олимпийские квалификационные соревнования, сообщается на сайте организации.

В их число попал и турнир "Большой шлем", запланированный в Екатеринбурге на 13–15 марта. Также отменены мероприятия в Грузии и Турции.

— Мы находимся в неблагоприятном положении, когда мы должны принять радикальное решение, чтобы защитить семью дзюдо. К сожалению, ситуация сейчас опасна и критична с многих точек зрения. Крайне важно обеспечить безопасность и справедливые шансы для всех спортсменов, участвующих в олимпийской квалификации, — отмечается в сообщении федерации.

Напомним, из-за вспышки коронавируса во Франции запретили сборы с числом участников более 1000 человек, а в Канаде отменили женский чемпионат мира по хоккею. В Италии сначала объявили о том, что спортивные соревнования будут проходить при пустых трибунах, а потом и вовсе последовал запрет на все массовые мероприятия.