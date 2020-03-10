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Регион
Опубликовано 10 марта 2020, 14:12
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В Госдуме предостерегли россиян от панической скупки валюты

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

На фоне обвала цены на нефть резко возрос курс доллара и евро.

Глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров призвал россиян не поддаваться панике и не скупать валюту.

Паника населения нужна только спекулянтам, которые наживаются на людях. Сегодня очень важно не дать спекулянтам в очередной раз обмануть людей, — заявил Макаров.

Депутат напомнил о событиях 2014 года, когда в панике граждане стали скупать валюту, а после того, как курс опустился, люди только потеряли деньги, а спекулянты нажились.

Напомним, накануне стоимость нефти Brent резко упала на 43,4% — до 31,57 доллара за баррель. Вследствие этого в России курс доллара и евро поднялся до 75 и 86 рублей соответственно. Московская биржа открыла валютные торги только сегодня. На фоне мер властей России и общего отскока мировых рынков рубль скорректировался, и сейчас доллар стоит около 72, а евро — 82.

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Анастасия Иванова
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