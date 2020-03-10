В Госдуме предостерегли россиян от панической скупки валюты

На фоне обвала цены на нефть резко возрос курс доллара и евро.

Глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров призвал россиян не поддаваться панике и не скупать валюту.

— Паника населения нужна только спекулянтам, которые наживаются на людях. Сегодня очень важно не дать спекулянтам в очередной раз обмануть людей, — заявил Макаров.

Депутат напомнил о событиях 2014 года, когда в панике граждане стали скупать валюту, а после того, как курс опустился, люди только потеряли деньги, а спекулянты нажились.