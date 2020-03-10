Курс доллара взлетел до 72,99 рубля на открытии торгов

Московская биржа открыла валютные торги во вторник, десятого марта, в десять часов утра. По состоянию на 10:05 мск курс доллара вырос на 6,11% и составил 72,77 рубля. Он подрос в сравнении с курсами международных торгов и существенно упал относительно уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом сообщается на сайте биржи.

Евро тем временем растёт на 6,41% — до 82,48 рубля. Тем временем рублёвый индекс Мосбиржи упал на 10%, долларовый РТС — на 12,6%.

Отметим, что на Мосбирже планируют принять дополнительные меры вследствие высокой волатильности на рынке.

Ранее Лайф сообщал, что курс доллара на рынке Forex достиг 75 рублей. В последний раз он был на этой отметке в феврале 2016 года.

Напомним, ранее стало известно, что в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE упала на 43,4% — до 31,57 доллара за баррель. Стороны не смогли договориться о новом сокращении добычи нефти на фоне снижения спроса из-за коронавируса.

В свою очередь падение нефти спровоцировало ослабление позиций рубля по отношению к доллару и евро. На фоне обвала нефти Центробанк РФ приостановил покупку валюты на внутреннем рынке. Тем временем в Министерстве финансов РФ рассказали, что средств ФНБ хватит для покрытия расходов бюджета при цене на нефть 25−30 долларов на протяжении десяти лет.