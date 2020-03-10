Новак прогнозирует, что быстрого восстановления цен на нефть ждать не стоит

Глава Минэнерго России Александр Новак призвал не ждать быстрого восстановления цен на нефть. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24". По мнению министра, сценарий с обвалом котировок был ожидаемым и просчитываемым.

— Я думаю, что это займёт несколько месяцев, — предположил министр.

Также он рассказал, что Россия в рамках ОПЕК+ предлагала продлить действующее соглашение как минимум на один квартал, а уже затем анализировать ситуацию. Согласно другому варианту, предложенному Саудовской Аравией, нужно было сократить добычу ещё на 1,5 млн баррелей до конца года.

— Была серьёзная дискуссия по этим вариантам, — отметил Новак. — Мы считаем, что наш вариант был более мягкий, позволяющий нивелировать существенные колебания на рынке.

Как уже сообщал Лайф, Россия отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти из-за мировой эпидемии коронавируса. Из-за этого стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE упала на 43,4% — до 31,57 доллара за баррель. Падение нефти спровоцировало ослабление позиций рубля по отношению к доллару и евро. На фоне обвала нефти Центробанк РФ приостановил покупку валюты на внутреннем рынке. Лайф продолжает следить за ситуацией.