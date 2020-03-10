В Кремле оценили ситуацию с нефтью и валютой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал происходящее на нефтяном рынке. По его словам, нестабильность некоторое время будет продолжаться. При этом в Кремле заверили, что на совещании президента Владимира Путина с представителями ТЭК, которое состоялось в преддверии встречи ОПЕК+, обсуждались разные сценарии развития ситуации.

— Сейчас мы видим развитие событий, видим относительную волатильность на рынках, которая, по всей видимости, какое-то время будет продолжаться, но вместе с тем самые разные варианты заранее просчитывались и рассматривались, — указал он.

Как уже сообщал Лайф, Россия отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти из-за мировой эпидемии коронавируса. Из-за этого стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE упала на 43,4% — до 31,57 доллара за баррель. Падение нефти спровоцировало ослабление позиций рубля по отношению к доллару и евро. На фоне обвала нефти Центробанк РФ приостановил покупку валюты на внутреннем рынке. Лайф продолжает следить за ситуацией.