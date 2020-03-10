Американский экономист предрёк России победу в нефтяной войне

Профессор американского военно-морского колледжа Николас Гвоздев заявил, что Россия имеет высокие шансы на победу в нефтяной войне. Соответствующая статья опубликована в National Interest.

— Кремль вступил в азартную игру, сделав ставку на то, что к концу года он сможет не только взять реванш над США, но и восстановить своё партнёрство с Саудовской Аравией, — заявил Гвоздев.

Экономист также отметил, что срыв соглашения ОПЕК+ произошёл из-за того, что РФ перестала быть выгодна сделка. А в ответ на это Саудовская Аравия пригрозила повысить добычу, что позволило бы оказать давление на Россию. Однако, по мнению Гвоздева, у Москвы есть несколько преимуществ.

— Российский бюджет может быть выполнен при гораздо более низких нефтяных ценах, чем саудовский. Россия может увеличить трубопроводный экспорт... И что самое важное — саудовцы хотят конкурировать с Россией за долю рынка в Европе, и там более дорогостоящий американский экспорт будет вытеснен, — подчеркнул Гвоздев.

Напомним, накануне стоимость нефти Brent резко упала на 43,4% — до 31,57 доллара за баррель. Вследствие этого в России курс доллара и евро поднялся до 75 и 86 рублей соответственно. На фоне мер властей России и общего отскока мировых рынков рубль скорректировался, и сейчас доллар стоит около 72, а евро — 82.