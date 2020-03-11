В Минфине оценили вероятность изменения цен на бензин

Волатильность на рынке нефти никак не повлияет на стоимость бензина в России, заверил замминистра финансов Алексей Сазанов.

— Я не думаю, что будет снижение цен на бензин. Но расти они не должны, это точно, — приводит его слова ТАСС.

Как уже сообщал Лайф, Россия отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти из-за мировой эпидемии коронавируса. Из-за этого стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE упала на 43,4% — до 31,57 доллара за баррель. Падение нефти спровоцировало ослабление позиций рубля по отношению к доллару и евро.