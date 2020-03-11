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Лайф публикует видео с моментом ограбления дома замгубернатора ЯНАО

По предварительным данным, злоумышленникам достался сейф с крупной суммой.

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Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказались кадры, на которые попал момент ограбления дома замгубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой в подмосковных Котельниках.

Фото © LIFE

На видео попали грабители — они в масках и с оружием. Также видно, что один из них вытаскивает сейф.

Пострадавший супруг замгубернатора. Фото © LIFE

Ранее Лайф сообщал, что в Подмосковье ограбили дом замгубернатора Ямало-Ненецкого округа Альбины Свинцовой. По предварительным данным, неизвестные украли около 200 тысяч евро. По данному факту полиция начала проверку. Как стало известно, сама Свинцова находится на больничном.

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