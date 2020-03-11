Лайф публикует видео с моментом ограбления дома замгубернатора ЯНАО

Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа оказались кадры, на которые попал момент ограбления дома замгубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой в подмосковных Котельниках.
Фото © LIFE
На видео попали грабители — они в масках и с оружием. Также видно, что один из них вытаскивает сейф.
Пострадавший супруг замгубернатора. Фото © LIFE
Ранее Лайф сообщал, что в Подмосковье ограбили дом замгубернатора Ямало-Ненецкого округа Альбины Свинцовой. По предварительным данным, неизвестные украли около 200 тысяч евро. По данному факту полиция начала проверку. Как стало известно, сама Свинцова находится на больничном.
Вишнякова Александра