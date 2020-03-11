По словам сенатора, который является доктором юридических наук и специалистом по конституционному праву, законопроект о поправках должен пройти согласование ещё на нескольких уровнях.

Клишас рассказал, когда Конституционный суд может рассмотреть поправку Терешковой

Глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы по изменению конституции Андрей Клишас объяснил Лайфу, от чего зависит дальнейшая судьба поправки Валентины Терешковой. Речь идёт о предложении снять ограничения по числу президентских сроков для действующего главы государства Владимира Путина.

По словам Клишаса, регламент такой: после Госдумы закон о поправках должен одобрить Совфед, затем он должен поступить в региональные парламенты, потом документ может быть подписан президентом, а далее — направлен в Конституционный суд.

— Я думаю, что Конституционный суд рассмотрит, ведь общественная значимость, политическая значимость, значимость этих поправок для людей очень велика, — заявил он Лайфу.