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Суд оставил в СИЗО экс-главу отдела УВД в рамках дела Голунова

В конце января всех пятерых фигурантов арестовали.

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Фото © ТАСC / Сергей Фадеичев

Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшего начальника отделения УМВД РФ по ЗАО Игоря Ляховца, который, по версии следствия, дал распоряжение подбросить журналисту "Медузы" Ивану Голунову наркотики.

Постановление Басманного суда Москвы об избрании меры пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения, — сказала судья.

Напомним, в июне 2019 года Иван Голунов был задержан за хранение наркотиков. Журналист заявил, что запрещённое вещество ему подбросили. Ситуация получила широкую огласку в Интернете и СМИ, в связи с чем через четыре дня его отпустили из-под домашнего ареста, а расследование было остановлено. В январе суд арестовал всех фигурантов дела Голунова — пятерых экс-полицейских. По данным следствия, они подбросили журналисту наркотики, которые сами незаконно хранили.

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