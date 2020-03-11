Суд оставил в СИЗО экс-главу отдела УВД в рамках дела Голунова

Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшего начальника отделения УМВД РФ по ЗАО Игоря Ляховца, который, по версии следствия, дал распоряжение подбросить журналисту "Медузы" Ивану Голунову наркотики.
— Постановление Басманного суда Москвы об избрании меры пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения, — сказала судья.
Напомним, в июне 2019 года Иван Голунов был задержан за хранение наркотиков. Журналист заявил, что запрещённое вещество ему подбросили. Ситуация получила широкую огласку в Интернете и СМИ, в связи с чем через четыре дня его отпустили из-под домашнего ареста, а расследование было остановлено. В январе суд арестовал всех фигурантов дела Голунова — пятерых экс-полицейских. По данным следствия, они подбросили журналисту наркотики, которые сами незаконно хранили.