Круизные компании могут обанкротиться из-за коронавируса

Несмотря на то что только недавно круизы признавали новым трендом в сфере путешествий, компании, специализирующиеся на продаже морских поездок, вероятно, обанкротятся. А всему виной стремительное распространение коронавируса нового типа. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

По словам тревел-блогера Станислава Андреева, основные продажи круизов приходятся на январь — февраль, а затем следует спад. Однако из-за "китайской пневмонии" операторы могут вовсе остаться без путешественников и денег: туристы не спешат приобретать путёвки, а те, кто уже купил, — стремятся сдать их и вернуть уплаченные деньги.

— Многие круизные компании могут обанкротиться. Сейчас сложно прогнозировать, это действительно проблема. Кто-то обанкротится или кто-то кого-то перекупит — это возможно, — сказал Андреев.

Коронавирус вносит и другие коррективы в круизы, в частности, в их маршруты. Если программой предусмотрены города, закрытые на карантин, то операторы вынуждены изменить маршрут или вовсе отменить морской рейс.

Ранее коронавирус был обнаружен у двух пассажиров и 19 членов экипажа круизного судна Grand Princess, стоящего на карантине у берегов Калифорнии. Также 45 человек заразились инфекцией на борту лайнера в Египте.

Тем временем с самого крупного "коронавирусного лайнера" Diamond Princess, который встал на карантин у берегов Японии из-за 80-летнего пассажира, сошли последние члены экипажа.

Напомним, вспышку коронавируса зафиксировали в Китае в конце декабря. Заболевание быстро распространилось по другим странам. В самой КНР число заболевших и умерших от коронавируса за сутки почти сравнялось. В России на сегодняшний день новым типом пневмонии заражены 20 человек.