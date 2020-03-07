В Египте 45 человек заразились коронавирусом на борту круизного лайнера

Ещё 33 случая заражения новым коронавирусом получили подтверждение на борту круизного лайнера в египетском городе Луксор. Об этом сообщила министр здравоохранения Египта Хала Зайд.

Всего среди заражённых числится 19 иностранных граждан. Как передаёт РИА "Новости" со ссылкой на сообщение консульского отдела российского посольства, россиян среди заболевших нет.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения объявили, что число заражённых коронавирусом по всему миру превысило 101 тысячу человек. При этом ведомство сообщило, что вирус не исчезнет к лету. Медики обнаружили у CoViD-2019 первые мутации: болезнь стала проявляться менее очевидно, чем в начале эпидемии.