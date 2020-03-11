Из-за коронавируса в Москве отменили 100-тысячный митинг "Волонтёрской роты"

Власти Москвы отказали всероссийскому добровольческому молодёжному общественному движению "Волонтёрская рота" в проведении митинга 21 марта из-за мер по предотвращению распространения на территории Москвы коронавируса, которые были приняты указом мэра столицы Сергеем Собяниным.

Как рассказал Лайфу председатель движения "Волонтёрская рота" Антон Демидов, об отказе организация узнала лишь сегодня. Мероприятие планировалось провести 21 марта, поскольку это первый выходной после 18 марта, когда Крым и Севастополь официально вошли в состав России.

— Это должно было быть достаточное крупное мероприятие на 100 тысяч человек, мы достаточно большая молодёжная волонтёрская организация. И к нам обратилось много организаций общественных, что вот хотели провести такое мероприятие, — сказал он.

Также Демидов подчеркнул, что в движении с пониманием относятся к такому решению из-за угрозы распространения коронавируса.

— Хотели бы сказать тем людям, которые планировали посетить наше мероприятие, чтобы они не расстраивались. Мы проведём различные мероприятия, но не в массовом, а в другом формате, — добавил он.

В частности, председатель движения пояснил, что, скорее всего, вместо митинга будут организованы выставки и встреча с лидером "Волонтёрской роты".

Напомним, вспышку коронавируса зафиксировали в Китае в конце декабря. Заболевание быстро распространилось по другим странам. В самой КНР число заболевших и умерших от коронавируса за сутки почти сравнялось. В России на сегодняшний день новым типом пневмонии заражены 28 человек.

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