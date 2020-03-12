Вайнштейна перевезли из тюрьмы в больницу из-за проблем с сердцем

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого накануне приговорили к 23 года лишения свободы за преступления сексуального характера, был переведён из тюрьмы в госпиталь из-за возникших проблем с сердцем. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на его представителя Иуду Энгельмайера.

– Врачи оценят его состояние и, вероятно, он пробудет там всю ночь, – сказал он.

Известно, что он был переведён в госпиталь Bellevue на Манхэттене. По данным телеканала, это не первый раз, когда у 67-летнего Харви Вайнштейна возникают проблемы со здоровьем.

Накануне стало известно, что голливудского продюсера суд присяжных признал частично виновным — по двум из пяти пунктов обвинения в сексуальном насилии. За это он был приговорён к 23 годам тюрьмы. Если бы была доказано его вина во всех эпизодах, то Вайнштейн отправился бы за решётку на пожизненный срок.

Ранее Лайф сообщал, что Вайнштейн угрожал убийством Дженнифер Энистон.