Песков — о поправке Терешковой: Для Кремля это была новая инициатива
Сам российский лидер предложил оставить решение этого вопроса на усмотрение Конституционного суда.
Для Кремля стала новой поправка в Конституцию РФ, которую предложила Валентина Терешкова. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Собственно, многие инициативы были новыми. И мы вместе со всеми узнавали об этих инициативах в режиме онлайн... Для Кремля это была новая инициатива, — отметил он.
Песков подчеркнул, что депутаты при рассмотрении законопроекта имеют право выступать с законодательной инициативой, это право они и реализовали.
Напомним, Валентина Терешкова предложила снять ограничения по числу президентских сроков для действующего главы государства Владимира Путина. Свою инициативу парламентарий объяснила тем, что многих россиян тревожит судьба страны после 2024 года, вне зависимости от того, каким они хотели бы видеть будущее. В конечном итоге все соглашались с тем, что Владимир Путин должен "оставаться рядом". Однако сам российский лидер, выступая перед депутатами Госдумы, заявил, что возможность сменяемости власти нужна для динамики развития страны, и предложил оставить решение этого вопроса на усмотрение Конституционного суда.
Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей