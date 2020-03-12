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Песков — о поправке Терешковой: Для Кремля это была новая инициатива

Сам российский лидер предложил оставить решение этого вопроса на усмотрение Конституционного суда.

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Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Для Кремля стала новой поправка в Конституцию РФ, которую предложила Валентина Терешкова. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Собственно, многие инициативы были новыми. И мы вместе со всеми узнавали об этих инициативах в режиме онлайн... Для Кремля это была новая инициатива, — отметил он.

Песков подчеркнул, что депутаты при рассмотрении законопроекта имеют право выступать с законодательной инициативой, это право они и реализовали.

Напомним, Валентина Терешкова предложила снять ограничения по числу президентских сроков для действующего главы государства Владимира Путина. Свою инициативу парламентарий объяснила тем, что многих россиян тревожит судьба страны после 2024 года и вне зависимости от того, каким они хотели бы видеть будущее. В конечном итоге все соглашались с тем, что Владимир Путин должен "оставаться рядом". Однако сам российский лидер, выступая перед депутатами Госдумы, заявил, что возможность сменяемости власти нужна для динамики развития страны, и предложил оставить решение этого вопроса на усмотрение Конституционного суда.

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