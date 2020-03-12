Песков — о поправке Терешковой: Для Кремля это была новая инициатива

— Собственно, многие инициативы были новыми. И мы вместе со всеми узнавали об этих инициативах в режиме онлайн... Для Кремля это была новая инициатива, — отметил он.

Напомним, Валентина Терешкова предложила снять ограничения по числу президентских сроков для действующего главы государства Владимира Путина. Свою инициативу парламентарий объяснила тем, что многих россиян тревожит судьба страны после 2024 года и вне зависимости от того, каким они хотели бы видеть будущее. В конечном итоге все соглашались с тем, что Владимир Путин должен "оставаться рядом". Однако сам российский лидер, выступая перед депутатами Госдумы, заявил, что возможность сменяемости власти нужна для динамики развития страны, и предложил оставить решение этого вопроса на усмотрение Конституционного суда.