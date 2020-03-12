Песков — о поправке Терешковой: Для Кремля это была новая инициатива

Сам российский лидер предложил оставить решение этого вопроса на усмотрение Конституционного суда.

Для Кремля стала новой поправка в Конституцию РФ, которую предложила Валентина Терешкова. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Собственно, многие инициативы были новыми. И мы вместе со всеми узнавали об этих инициативах в режиме онлайн... Для Кремля это была новая инициатива, — отметил он.

Песков подчеркнул, что депутаты при рассмотрении законопроекта имеют право выступать с законодательной инициативой, это право они и реализовали.