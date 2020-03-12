Путин поговорил по телефону с Эрдоганом

— Подтверждена важность продолжения плотной совместной работы, прежде всего по линии министерств обороны России и Турции, в целях обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий и дальнейшей стабилизации обстановки, — говорится в сообщении.

Напомним, что 5 марта Эрдоган прибыл в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию в сирийском Идлибе. Переговоры длились три часа и проходили в формате тет-а-тет, после чего к встрече присоединились делегации. В общей сложности лидеры общались около шести часов. В итоге главы двух государств договорились о прекращении огня в провинции Идлиб.