Кудрин считает безнадёжно устаревшим прогноз в основе бюджета 2020 года

— Конечно, мы понимаем, что прогноз, который дало правительство к этому проекту закона, сегодня уже всё-таки безнадёжно устарел. И те цифры — 57,7 долларов за баррель, — которые берутся за основу, и курс [доллара] — 63,9 [рублей] — сегодня уже не будут реальными значениями, на которых будет строиться бюджет, — сказал Кудрин.