Кудрин считает безнадёжно устаревшим прогноз в основе бюджета 2020 года

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что прогноз для формирования бюджета на 2020 год устарел.
— Конечно, мы понимаем, что прогноз, который дало правительство к этому проекту закона, сегодня уже всё-таки безнадёжно устарел. И те цифры — 57,7 долларов за баррель, — которые берутся за основу, и курс [доллара] — 63,9 [рублей] — сегодня уже не будут реальными значениями, на которых будет строиться бюджет, — сказал Кудрин.
Глава Счётной палаты подчеркнул, что сегодня нужно ориентироваться на новые реалии, однако что-либо предсказать тяжело.
Напомним, шестого марта Россия отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти из-за мировой эпидемии коронавируса. Из-за этого стоимость нефти Brent резко упала. Падение нефти спровоцировало ослабление позиций рубля по отношению к доллару и евро.