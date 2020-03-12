Стоимость нефти Brent упала ниже $33 за баррель

Стоимость фьючерса нефти Brent с поставкой в мае этого года в ходе торгов на лондонской межконтинентальной бирже ICE ускорила падение до 8,1%. Об этом следует из данных торговой площадки.

Таким образом, по состоянию на 16:38 мск нефть марки Brent торгуется по $33,37 за баррель, снижаясь на торговый день на 6,87%, баррель WTI стоит $30,398 (динамика — минус 7,9%).

Напомним, ранее Россия отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти из-за мировой эпидемии коронавируса. Из-за этого стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE упала на 43,4% — до 31,57 доллара за баррель.

Падение нефти спровоцировало ослабление позиций рубля по отношению к доллару и евро. На фоне обвала нефти Центробанк РФ приостановил покупку валюты на внутреннем рынке.