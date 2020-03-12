Аналитики назвали главное преимущество России в нефтяной войне

Низкая стоимость производства чёрного золота, гибкая налоговая система и плавающий курс национальной валюты помогут России выстоять в ценовой войне на рынке нефти. Таким мнением поделились с агентством Bloomberg аналитики Bank of America и Raiffeisenbank.

Специалисты отметили, что крупнейшие отечественные добытчики в прошлом году потратили меньше четырёх долларов на добычу одного барреля чёрного золота. Вместе с перевозкой и капитальными затратами добыча этого объёма нефти не превышает 20 долларов. Этот показатель обеспечивает развитая инфраструктура, а также эффективная работа трубопроводов и железных дорог.

Кроме того, налоговая система в стране построена так, что при падении цен на нефть добытчики отчисляют меньший процент с дохода. Ослабление рубля также сыграет на руку российским нефтяникам, так как они смогут повысить капитальные затраты, ведь они получают часть доходов в американской валюте, в то время как тратить предпочитают рубли.

Все эти факторы подтолкнули экспертов к выводу о том, что отечественные компании — единственные, кто могут конкурировать с производителями топлива из Саудовской Аравии при цене ниже 20 долларов за баррель.

Напомним, 6 марта Россия отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти из-за мировой эпидемии коронавируса. Из-за этого стоимость нефти Brent резко упала на 43,4% — до 31,57 доллара за баррель. Падение нефти спровоцировало ослабление позиций рубля по отношению к доллару и евро. Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия увеличит добычу нефти для давления на Россию.