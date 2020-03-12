Конгресс США закрывают из-за коронавируса

Конгресс США до 1 апреля закрывает Капитолий и свои офисные здания для публики. Такие меры приняты из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Associated Press.

Закрытие помещений запланировано на 17:00 по местному времени 12 марта. В Капитолий будут допускать конгрессменов, их помощников, журналистов и официальных посетителей.

В заявлении говорится, что власти действуют "из заботы о здоровье и безопасности сотрудников конгресса, а также общественности".

Напомним, ранее для защиты от коронавируса США на 30 дней закрыли въезд для приезжающих из Европы. К попавшим в чёрный список относятся страны Шенгенской зоны.