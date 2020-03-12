Эрдоган отложил зарубежные визиты из-за коронавируса

Президент Турции Реджеп Эрдоган отложил все международные встречи на неопределённое время в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции в мире. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на официального представителя турецкого лидера Ибрагима Калына.

По его словам, также в Турции начиная с 16 марта на неделю будут закрыты начальные и средние школы, а высшие учебные заведения закроются на три недели для профилактики китайской пневмонии.

На пресс-конференции по итогам встречи министров в президентском дворце Калын также заявил, что все спортивные мероприятия в стране будут проводиться без зрителей до конца апреля.

Ранее Лайф сообщал, что министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил о первом подтверждённом случае заражения коронавирусом нового типа на территории страны.

Напомним, общее число заразившихся китайской пневмонией нового типа во всём мире превысило 120 тысяч человек, при этом большая часть новых случаев зафиксирована за пределами КНР, эпицентра распространения инфекции. Самая сложная обстановка сложилась в Италии — здесь количество инфицированных уже превысило 12 тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения официально объявила, что нынешняя вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом нового типа, является пандемией.