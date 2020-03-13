"Отрицательный!" У депутата-нарушителя Катасонова не выявили коронавирус
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Ранее он был помещён на принудительный карантин из-за того, что пришёл на работу после возвращения из Франции.
Результаты теста на коронавирус у депутата Государственной думы Сергея Катасонова не подтвердили наличие в его организме 2019-nCoV. Об этом парламентарий рассказал на своей странице в "Фейсбуке". При этом он объяснил, почему не отправился на карантин сразу после возвращения из Франции.
— Друзья! Спешу сообщить, что мой анализ на коронавирус отрицательный! <...> Я прилетел в аэропорт Шереметьево, и выход на посадку был осуществлён через терминал D, где никакое уведомление мне вручено не было! По моей информации, все рейсы из стран с неблагоприятной ситуацией осуществлялись через терминалы F и Е, где проводились дополнительный контроль и уведомление пассажиров! — написал он.
Катасонов призвал ответственных проанализировать эту информацию и принять соответствующие меры. Он также принёс извинения своим коллегам и другим сотрудникам Госдумы, на планы которых повлиял своими действиями.
Напомним, депутат Сергей Катасонов после поездки во Францию не отправился на обязательный двухнедельный карантин, из-за чего спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил аннулировать его пропуск и отправил парламентария на принудительную изоляцию. Также на карантин поместили всех, с кем он успел пообщаться за несколько дней, а его кабинет дважды продезинфицировали. Ранее сам депутат оправдался тем, что во время его поездки Франции не было в списке стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, поэтому "попал в эту ситуацию по незнанию".