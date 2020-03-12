Депутат Катасонов оправдался, почему сразу не прошёл карантин после Парижа

Возвращаясь, парламентарий не знал, что Франция попала в список государств, по возвращении из которых необходимо проходить этап изоляции.

Депутат Госдумы Сергей Катасонов, которого ранее уличили в том, что он не отправился на карантин после поездки во Францию, признался в интервью Лайфу, что попал в эту ситуацию случайно.

— Меня отправили на карантин так публично, но это я виноват, когда я улетал во Францию, она не была в списке стран, после посещения которых необходим строгий карантин. А когда прилетел, уже вошла. Попал в эту ситуацию по незнанию, — сказал он.

Сейчас, подчеркнул депутат, он находится дома на вынужденном карантине. Чувствует он себя хорошо и признаков недомогания не отмечает. Несмотря на то что врачи уже взяли у него экспресс-пробу на коронавирус и результаты оказались отрицательными, за ним будут следить медработники и позже возьмут ещё несколько анализов.

Ранее Лайф сообщал, что спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил аннулировать пропуск депутата Сергея Катасонова, не прошедшего карантин после поездки во Францию. Теперь двухнедельная изоляция гарантирована не только парламентарию, но и всем, с кем он успел пообщаться. Также в ГД приняли меры по дополнительной дезинфекции: обработали и кабинет Катасонова, и зал заседаний.