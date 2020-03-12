Отправленный под карантин депутат Катасонов заявил, что у него нет коронавируса

Парламентарий добавил, что его помощника также изолировали.

Депутат Госдумы Сергей Катасонов, которого ранее уличили в том, что он не отправился на карантин после поездки во Францию, прошёл медобследование. По его словам, врачи не нашли признаков заражения коронавирусом.

— Несмотря на то что никаких признаков [заражения] у меня врачи не нашли, буду работать удалённо, — цитирует Катасонова РИА "Новости".

При этом он согласился с решением Думы отправить его на карантин, он считает такой исход справедливым.

Ранее Лайф сообщал, что спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил аннулировать пропуск депутата Сергея Катасонова, не прошедшего карантин после поездки во Францию. Теперь двухнедельная изоляция гарантирована не только парламентарию, но и всем, с кем он успел пообщаться. Также в ГД приняли меры по дополнительной дезинфекции: обработали и кабинет Катасонова, и зал заседаний.