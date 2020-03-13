"Считаю, что мы здоровы". Депутат Госдумы вступился за коллегу, у которого заподозрили коронавирус
Депутаты Сергей Катасонов и Андрей Луговой. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Также парламентарий возмутился тем, что СМИ опубликовали фамилии депутатов, отправленных на карантин.
Депутат Андрей Луговой, который в Госдуме сидит рядом с помещённым ранее под карантин из-за коронавируса Сергеем Катасоновым, рассказал, что чувствует себя хорошо. При этом парламентарий возмутился шумихой, которая началась в СМИ, и призвал не паниковать без серьёзных оснований.
— Все инсинуации вокруг этой ситуации, которые в прессе мы слышим, — это, конечно, плохо. Особенно публикация всех наших фамилий. Фамилии тех, кто заболел коронавирусом, нигде не публиковали. У нас есть друзья, у нас есть родственники, которые на ушах стоят. У меня мама с давлением слегла после этой новости. Считаю, что мы все абсолютно здоровы, — подчеркнул Луговой в беседе с Лайфом.
Депутат добавил, что повода для паники нет, потому что коронавирус у Катасонова не подтвердился. К тому же, по его словам, Катасонов летел из страны, входящей в группу риска, и не контактировал с больными людьми.
Напомним, депутат Госдумы Сергей Катасонов после возвращения из Франции, минуя обязательную самоизоляцию, вышел на работу. Узнав об этом, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил аннулировать пропуск парламентария и отправил его на принудительный карантин. Вместе с ним под изоляцию попали ещё несколько депутатов, с которыми он успел пообщаться. Результаты теста Катасонова на заболевание дали отрицательный результат.