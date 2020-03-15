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Регион
Опубликовано 15 марта 2020, 07:05
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Роналду отдаст свои отели в Португалии под больницы для борьбы с коронавирусом

Фото © Booking.com

Фото © Booking.com

Футболист будет платить зарплату медицинскому штабу и работникам.

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду предоставит свои отели под бесплатные больницы в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Речь идёт о нескольких гостиницах Pestana CR7. Спортсмен намерен самостоятельно выплачивать зарплату медицинскому штабу и рабочим, сообщает Marca.

Ранее Роналду прилетел на Мадейру, где находится на карантине. В соцсетях он выступил с заявлением: "Мы должны прислушиваться к властям, защищая нашу жизнь выше любых интересов".

Напомним, Лайф сообщал, что футболист не вернётся в Турин из-за коронавируса, который был обнаружен у его одноклубника Даниеле Ругани. Португалец также сдал анализы на наличие инфекции. Розыгрыш чемпионата Италии был приостановлен как минимум до 3 апреля.

На сегодняшний день в Португалии зафиксировано 169 случаев заражения коронавирусом. В стране закрыты школы, бары и ночные клубы.

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Артур Лапсаков
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