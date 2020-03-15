Роналду отдаст свои отели в Португалии под больницы для борьбы с коронавирусом

Футболист будет платить зарплату медицинскому штабу и работникам.

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду предоставит свои отели под бесплатные больницы в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Речь идёт о нескольких гостиницах Pestana CR7. Спортсмен намерен самостоятельно выплачивать зарплату медицинскому штабу и рабочим, сообщает Marca.

Ранее Роналду прилетел на Мадейру, где находится на карантине. В соцсетях он выступил с заявлением: "Мы должны прислушиваться к властям, защищая нашу жизнь выше любых интересов".

Напомним, Лайф сообщал, что футболист не вернётся в Турин из-за коронавируса, который был обнаружен у его одноклубника Даниеле Ругани. Португалец также сдал анализы на наличие инфекции. Розыгрыш чемпионата Италии был приостановлен как минимум до 3 апреля.